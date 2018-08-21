В Костромской области отремонтировали 97 многоэтажек

Кострома, , 14:40 — REGNUM С начала текущего года в Костромской области было отремонтировано 97 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба губернатора области. Расходы на ремонт составили более 113 миллионов рублей.

В рамках краткосрочной программы капитального ремонта работы ведутся еще в 137 домах региона. Как отмечает пресс-служба, «по остальным объектам объявлены аукционы на проведение работ либо идет работа над проектно-сметной документацией».

Всего в план на 2018 год включено 217 многоквартирных домов, из них 196 аккумулируют средства в «общем котле» и 21 — на специальном счете. Местные власти обещают отремонтировать в домах внутридомовые инженерные сети, лифтовое оборудование, крыши, подвальные помещения, фасады и фундаменты. Также в текущем году планируется заменить 26 лифтов, из них 18 — в Костроме и 8 — в Волгореченске.

Отметим, что в прошлом году Костромская область перешла на трехлетнее планирование краткосрочных планов. Благодаря этому региональный оператор начал подготовительные работы по реализации краткосрочного плана 2019 года, не дожидаясь его календарного наступления. Так, уже подготовлена проектно-сметная документация по 93 многоквартирным домам, что составляет 30% от плана.

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году объем ремонтных работ в Костромской области увеличился почти в 2,5 раза. Почти на 40% больше отремонтировано многоквартирных домов: в 2017 году — 312 домов, в 2016 — 120.

Отметим, что в 2017 году в регионе впервые началась массовая замена лифтов в многоэтажках, возраст которых превысил 25 лет. Всего были заменены 22 лифта в 10 домах Волгореченска и Костромы, а также в домах поселка Чистые Боры. Местные власти обещают заменить еще 90 лифтов в течение трех лет.