Власти Италии: стране нужны крупные проекты, как у Трампа

Рим, , 14:38 — REGNUM Экономика Италии будет прогрессировать только в том случае, если в стране будут запущены крупные проекты, «как это сделал Дональд Трамп в США», заявил в интервью Quotidiano во вторник, 21 августа, вице-премьер Маттео Сальвини.

В экономике страны достаточно средств, но они не используются из-за борьбы властей ЕС с дефицитом бюджета, отметил Сальвини. Он убежден, что крупные проекты могли бы создать тысячи новых рабочих мест (безработица, а также неполная занять — одна из основных проблем итальянской экономики).

По правилам ЕС Италия должна согласовывать свой бюджет с Еврокомиссией. Европейские власти ограничивают государства в наращивании бюджетных расходов, опасаясь негативных последствий для экономики.

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После обрушения моста Моранди в Генуе Сальвини предложил вывести расходы на безопасность на объектах инфраструктуры из-под данных ограничений. Однако в Еврокомиссии ответили, что государства вольны выстраивать расходы в соответствие со своими политическими приоритетами, но увеличивать одни статьи расходов можно лишь за счет сокращения других.