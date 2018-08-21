Удмуртия сократила коммерческие кредиты почти на 27%

Ижевск, , 14:36 — REGNUM Удмуртия в течение месяца сократила сумму коммерческих кредитов в структуре госдолга на 4,8 млрд рублей или на 26,8% — до 13,1 млрд рублей. По состоянию на 1 августа 2018 года объем госдолга республики составил 48,335 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

В течение месяца сумма долговых обязательств не изменилась, а с начала года объем госдолга сократился на 605 млн рублей или на 1,2%.

В структуре госдолга наблюдается сокращение суммы средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях. С начала года сумма коммерческих кредитов снизилась на 5,404 млрд рублей или на 29,2%. При этом объем средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, увеличился за месяц на 4,8 млрд рублей или на 22,39% — до 26,235 млрд рублей. В структуре госдолга сумма бюджетных кредитов составляет долю в 54,27%. С начала года объем бюджетных средств, привлеченных республикой, вырос также на 4,8 млрд рублей.

Сумма государственных ценных бумаг, выпущенных республикой, не изменилась с начала года и составляет 9 млрд рублей или 18,6%. Госгарантии в структуре госдолга региона по-прежнему не представлены.

По информации минфина республики, на обслуживание госдолга до отчетной даты республика потратила 1,287 млрд рублей. Просроченная задолженность по госдолгу Удмуртии отсутствует.