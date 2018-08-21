За месяц долги по зарплате в Поволжье выросли на 23%: данные по регионам

Нижний Новгород, , 14:36 — REGNUM В Приволжском федеральном округе значительно выросла задолженность по заработной плате. На 1 августа долги достигли 181,4 млн рублей, наибольший размер задолженности приходится на Кировскую область, Прикамье и Чувашию. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Просроченная задолженность по заработной плате в Поволжье на 1 августа составила 181,4 млн рублей, что больше по сравнению с данными на 1 июля на 22,8%.

За указанный период долги нарастили все регионы, за исключением Мордовии и Чувашии, где задолженность сократилась за месяц соответственно на 70,7% и на 3,4%. Более всего выросли долги в Прикамье (в 2,6 раза), Самарской области (в 2,3 раза), Пензенской области (индекс 160,3%) и Марий Эл (134,8%).

В абсолютном выражении антилидером по уровню задолженности является Кировская область, нарастившая 48,5 млн рублей. Далее идут Пермский край (24 млн рублей), Чувашия (16,9 млн рублей), Саратовская область (16,7 млн рублей) и Самарская область (16,4 млн рублей).

Минимальный размер долгов по заработной плате по состоянию на 1 августа отмечен в Удмуртии (0,2 млн рублей), Мордовии (0,4 млн рублей) и Башкирии (0,5 млн рублей).