Кузьминов рассказал, куда пойдут средства от повышения пенсионного возраста

Москва, , 14:32 — REGNUM Если пенсионная реформа начнется в 2019 году, то затронет минимально возможное количество граждан — инициатива появилась сейчас именно по этой причине, а не для того, чтобы дополнительно наполнять бюджетную систему РФ. Об этом заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Начав повышение пенсионного возраста в 2019 году мы минимизируем число граждан, которых затронет это изменение. Так, в 2018 году к поколению выходящих на пенсию по достижению нормативного пенсионного возраста относилось 2 млн человек. В последующие шесть лет численность поколения, достигшего «старого» пенсионного возраста, будет сокращаться. Но начиная с 2025 года численность поколения начнет расти. Это означает, что начинать надо с 2019 года», — заявил Кузьминов.

При этом он особо подчеркнул, что несмотря на распространенное в обществе мнение, речь не идет о какой-либо бюджетной экономии.

«По нашему анализу, все средства, которые сохраняются в расширенном бюджете страны, направляются исключительно на обеспечение повышения пенсий до уровня, когда они будут соответствовать, по плановым цифрам, 38% от средней зарплаты», — отметил Кузьминов.

По его словам, если не предпринимать никаких мер и не вносить изменения в пенсионную систему, то размер пенсий будет с каждым годом уменьшаться.

«Размер будущих пенсий составит всего четверть от средней зарплаты, если ничего не менять. При таком уровне пенсионного обеспечения мы вернемся в 90-e годы, когда «пенсионер» означало «бедный», — отметил Кузьминов.

Правительство предлагает повысить возврат выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Такие изменения необходимы для того, чтобы обеспечить достойный уровень пенсий, объясняют в правительстве.