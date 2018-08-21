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Кузьминов рассказал, куда пойдут средства от повышения пенсионного возраста

Экономика

Размер пенсий будущих пенсионеров составит всего четверть от средней зарплаты, если ничего не менять, уверен ректор НИУ ВШЭ

Москва, 21 августа 2018, 14:32 — REGNUM  Если пенсионная реформа начнется в 2019 году, то затронет минимально возможное количество граждан — инициатива появилась сейчас именно по этой причине, а не для того, чтобы дополнительно наполнять бюджетную систему РФ. Об этом заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Начав повышение пенсионного возраста в 2019 году мы минимизируем число граждан, которых затронет это изменение. Так, в 2018 году к поколению выходящих на пенсию по достижению нормативного пенсионного возраста относилось 2 млн человек. В последующие шесть лет численность поколения, достигшего «старого» пенсионного возраста, будет сокращаться. Но начиная с 2025 года численность поколения начнет расти. Это означает, что начинать надо с 2019 года», — заявил Кузьминов.

При этом он особо подчеркнул, что несмотря на распространенное в обществе мнение, речь не идет о какой-либо бюджетной экономии.

«По нашему анализу, все средства, которые сохраняются в расширенном бюджете страны, направляются исключительно на обеспечение повышения пенсий до уровня, когда они будут соответствовать, по плановым цифрам, 38% от средней зарплаты», — отметил Кузьминов.

По его словам, если не предпринимать никаких мер и не вносить изменения в пенсионную систему, то размер пенсий будет с каждым годом уменьшаться.

«Размер будущих пенсий составит всего четверть от средней зарплаты, если ничего не менять. При таком уровне пенсионного обеспечения мы вернемся в 90-e годы, когда «пенсионер» означало «бедный», — отметил Кузьминов.

Правительство предлагает повысить возврат выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Такие изменения необходимы для того, чтобы обеспечить достойный уровень пенсий, объясняют в правительстве.

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Пенсионная реформа
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