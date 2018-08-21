В Тикси завершён монтаж первой японской ветроустановки

п.г.т. Тикси, Якутия, , 14:32 — REGNUM Строители завершили монтаж первой ветроэнергетической установки в Тикси (Якутия), одном из самых северных поселков России, сообщает 21 августа пресс-служба компании РусГидро.

Отмечается, что проект реализуется совместно с японскими партнерами. В настоящее время внутри ветроустановки ведется прокладка кабелей для подключения генерирующего оборудования и систем управления. Всего планируется построить три ветроустановки: монтаж второй будет завершен в ближайшие дни, а третья будет смонтирована в начале сентября.

«В сентябре на ветроустановках должны начаться пуско-наладочные работы. Планируется, что в опытную эксплуатацию ветропарк будет передан в конце 2018 года», — говорится в сообщении.

Напомним, японский ветродизельный комплекс компании Komaihaltec Inc. объединит три установки мощностью по 300 кВт каждая. Высота их башен достигает 41,5 метра, диаметр лопастей — 33 метра. Оборудование предназначено для эксплуатации в арктическом регионе и адаптировано к работе в климатических условиях Заполярья.

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Предполагается, что комплекс повысит надежность энергоснабжения Тикси, в котором сейчас проживают более 4 600 человек, и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива.

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