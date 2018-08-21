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«Натали Турс» планирует «перезагрузку» с помощью инвестиций

Экономика

20 августа 2018 года в Федеральном агентстве по туризму прошло совещание, посвящённое проблемам компании

Москва, 21 августа 2018, 14:28 — REGNUM  Руководство российского туроператора «Натали Турс» намерено привлечь до 800 млн рублей инвестиций с целью возобновить свою деятельность, заявил гендиректор компании Владимир Воробьев. Об этом сообщает ассоциация «Турпомощь».

Отмечается, что 20 августа 2018 года в Федеральном агентстве по туризму прошло совещание, посвящённое проблемам компании «Натали Турс».

«Для того чтобы компания смогла достойно вернуться на рынок уже в октябре текущего года и возобновить продажи в рамках туроператорской деятельности, сегодня руководство компании планирует привлечь инвестиции в размере 700−800 млн рублей», — заявил в ходе заседания Воробьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что эксперты рынка в течение трех последних лет безрезультатно предупреждали государство о возможных проблемах с бизнесом «Натали Турс».

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