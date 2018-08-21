«Враньё свинячье!»: Экономист опроверг тезисы Киева о резком росте зарплаты

Киев, , 14:20 — REGNUM Украинский экономист Максим Гольдарб сегодня, 21 августа, проанализировал заявления властей страны о постоянно растущих зарплатах, заявив, что все это — «предвыборная ложь».

Напомним — в начале августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что по итогам 2018 года средняя зарплата в стране может достичь 10 тыс. грн.

«Главный приоритет — средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тыс. грн. Это реальная история. Сейчас зарплаты — уже более 8 тыс. грн», — сказал он.

В свою очередь, Минэкономразвития и торговли Украины проинформировало, что самая высокая средняя заработная плата по регионам в июне: украинская часть бывшей Донецкой области — 9 774 грн, Киевская область — 9 481 грн, Днепропетровская область — 9 065 грн. В ведомстве подчеркнули, что средняя номинальная заработная плата на Украине за июнь составила 9 141 грн — это в 2,5 раза больше «минималки» и на 24,2% больше прошлогодних показателей июня. Больше всего на Украине платят работникам фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также в сферах IT и телекоммуникаций.

Гольдарб в своем анализе напоминает, что на конец 2013 года средняя заработная плата на Украине была 3 619 грн, что составляло по курсу на тот момент $453, а сейчас средняя зарплата составляет лишь около $300.

«Только большинство украинцев этих 300 долларов не видят… Поехали: вычтем из «грязных» восьми четырёхсот подоходный и «временно» введённый Порошенко и Яценюком военный налоги, а это 19,5%. Получаем на руки 6 700, уже никак не 300, а $250! Нужно знать, что для создания видимости благополучия госстат при расчете средней заработной платы «теряет» и не берет во внимание мелкие предприятия и предпринимателей с числом сотрудников ниже 10», — подчеркивает эксперт.

По данным экономиста, в итоге распределение работающих людей на Украине по уровню заработной платы выглядит так:

7,4% — получают заработную плату до 3 тыс. грн или $115 «чистыми»; 39,6% — до 4 830 грн или $180 «чистыми»; 26,2% — до 8 050 грн или $300 «чистыми»;14,9% — до 12 075 грн или $450 «чистыми»; 11,9% — от 12 075 грн «чистыми».

"Таким образом, почти половина работающих зарабатывают в месяц до $180, четверть — до $300. И только каждый девятый работающий — свыше $400. Простейшие арифметические действия свидетельствуют, что заявление о 10-тысячной средней зарплате — враньё свинячье», — резюмирует Максим Гольдарб.