Кузьминов: Откладывать повышение пенсионного возраста в РФ нельзя

Москва, , 14:16 — REGNUM РФ подошла к финальной черте, после которой откладывать вопросы повышения пенсионного возраста больше невозможно. Об этом заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Откладывать дальше реализацию мер по повышению пенсионного возраста нельзя, потому что если ничего не менять в пенсионной системе, то численность лиц пенсионного возраста вырастает на 2,6 млн человек к 2024 году, а в 2030 году почти треть населения страны составят люди старших возрастов», — отметил Кузьминов.

По его словам, РФ начинает пенсионную реформу одной из последних, когда с экономической точки зрения стране уже некуда отступать.

«Мы начинаем пенсионную реформу фактически последними с так называемым коэффициентом поддержки — количеством работающих на одного пенсионера — порядка 2. Должен сказать, это абсолютный рекорд. У нас в среднем все страны, которые начинали пенсионную реформу, делали это с коэффициентом поддержки в 3, 2,8 или самое низкое — 2,5. Мы стоим буквально на краю», — заявил Кузьминов.

Между тем он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста вне контекста реализации других изменений повысит статус социальной напряженности. Поэтому помимо таких мер также стоит продумать способы развития здравоохранения и социального обеспечения, которые сопровождали бы изменение пенсионного законодательства.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в Госдуме проходят парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Речь идёт о доработке ко второму чтению правительственного законопроекта об изменении параметров пенсионной системы. В частности, правительство предлагает повысить возврат выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Такие изменения необходимы для того, чтобы обеспечить достойный уровень пенсий, объясняют в правительстве.