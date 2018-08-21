Поставки ракет BrahMos для ВВС Индии могут начаться в 2019 году

Кубинка, Московская область, , 14:12 — REGNUM В начале 2019 года компания BrahMos может приступить к поставкам ракет воздушного базирования в индийские военно-воздушные силы. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума «Армия-2018» пресс-секретарь компании Правин Патхак.

В ноябре и декабре запланированы пуски ракет BrahMos по наземным целям. В ВВС Индии ожидают завершения испытаний — в компании уже получили заказ на поставку ракет.

Тесты в конце 2018 года — финальные. По их окончании компания может начать поставки ракет индийским вооруженным силам. О каком количестве ракет идет речь, Патхак не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, BrahMos — двухступенчатая крылатая ракета совместного производства России и Индии. Первая ступень, работающая на твердом топливе, разгоняет её до сверхзвуковой скорости. Ракета может нести боеголовку весом до 300 кг.

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