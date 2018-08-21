Центробанк Узбекистана планирует улучшить качество банковских услуг

Ташкент, 21 августа 2018, 14:17 — REGNUM Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение о вступлении в международную организацию Альянс финансовой инклюзии (АФИ), сообщили 20 августа в пресс-службе Центробанка.
Членство Узбекистана в АФИ предоставит республике возможность изучать международный опыт для разработки национальных программ по повышению доступности банковских услуг.
Отметим, альянс создан в 2008 году для обмена опытом в сфере банковских услуг между членами организации. В рамках альянса действуют рабочие группы по актуальным вопросам банковских услуг, защите прав потребителей и поддержке малого бизнеса.
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