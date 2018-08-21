Вторник, 21 Августа 2018 года
15:16:28 МСК

Центробанк Узбекистана планирует улучшить качество банковских услуг

Экономика

Решение о вступлении Узбекистана в Альянс финансовой инклюзии принято 17 августа

Центробанк Узбекистана планирует улучшить качество банковских услуг
Узбекский сум

Ташкент, 21 августа 2018, 14:17 — REGNUM  Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение о вступлении в международную организацию Альянс финансовой инклюзии (АФИ), сообщили 20 августа в пресс-службе Центробанка.

Членство Узбекистана в АФИ предоставит республике возможность изучать международный опыт для разработки национальных программ по повышению доступности банковских услуг.

Отметим, альянс создан в 2008 году для обмена опытом в сфере банковских услуг между членами организации. В рамках альянса действуют рабочие группы по актуальным вопросам банковских услуг, защите прав потребителей и поддержке малого бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Почта Узбекистана сможет оказывать банковские и страховые услуги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить