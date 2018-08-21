Минтруд РФ: экономика уйдёт в тень, если вырастут ставки страховых взносов

Москва, , 13:58 — REGNUM Повышение ставки страховых взносов взамен повышения в России пенсионного возраста может привести к тому, что российский бизнес начнёт «уходить в тень», заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин в ходе парламентских слушаний по вопросу совершенствования пенсионного законодательства, передаёт 21 августа корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, внесённое ранее предложение о повышении ставки страховых взносов, с точки зрения Минтруда РФ, «не совсем верное», поскольку при введении такой меры вместо повышения пенсионного возраста, экономика России «может уйти в тень».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по итогам парламентско-общественных слушаний по пенсионной реформе в Госдуме будет создана рабочая группа по работе над поправками ко второму чтению законопроекта об изменениях пенсионной системы в РФ.

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