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Энергетики доставили 30-тонный трансформатор в Горный улус Якутии

Экономика

Энергоснабжение в районе было нарушено из-за выхода из строя действующих трансформаторов

Энергетики доставили 30-тонный трансформатор в Горный улус Якутии
Трансформатор

Якутск, 21 августа 2018, 13:46 — REGNUM  Силовой трансформатор общим весом 30 тонн и шесть 200-киловольтных генераторов доставили энергетики в село Бердигестях для восстановления энергоснабжения потребителей части Горного улуса Якутии, сообщает 21 августа пресс-служба Центральных электрических сетей Якутскэнерго.

Для выполнения сложной операции был задействован трал из поселка Мохсоголлох Хангаласского улуса. Тяжелая техника преодолела расстояние по трассе в 275 километров меньше чем за сутки.

В настоящее время специалисты разных служб из Якутска и сотрудники Бердигестяхского района электросетей приступили к монтажу оборудования. Для выполнения работ задействовано более 15 единиц специализированной техники: краны, тралы, манипуляторы и другая техника.

Отмечается, что энергоснабжение в районе было нарушено ранее в результате выхода из строя действующих трансформаторов.

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