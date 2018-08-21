Фадеев: Перспективы роста пенсий вполне реальны до 30 тыс. рублей и выше

Москва, , 13:42 — REGNUM Вопросов к законопроекту о повышении пенсионного возраста много. В частности, будут повышаться пенсии на 1 тыс. рублей, а если будет экономический рост, хочется надеяться, что пенсии с ростом экономики будут расти. Перспективы роста пенсий вполне реальны до 30 тыс. рублей и выше, заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства в Госдуме РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Также нет анализа рынка труда. Многие предприятия уже сейчас сокращают работников. Поэтому нужно провести анализ рынка труда на ближайшие шесть лет. Также надо рассмотреть проблемы в демографической и миграционной политике. Все эти моменты влияют на аспекты жизни людей. Кроме того, повышение возраста для женщин до 63 лет — это очень обидно. Надо понимать, что повышение пенсионного возраста — это не финансовая, а социальная проблема, и это надо учесть при принятии законопроекта», — отметил Фадеев.

Как сообщает ИА REGNUM, в парламентско-общественных слушаниях 21 августа по совершенствованию пенсионного законодательства принимают участие порядка 600 человек. На слушания Госдумы РФ прибыли представители всех регионов России, в том числе 40 председателей региональных Законодательных собраний. К правительственному законопроекту инициировано более 100 поправок.