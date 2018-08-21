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У главного ветеринара Удмуртии останется один заместитель

Экономика

Ранее замов было двое

Ижевск, 21 августа 2018, 13:36 — REGNUM  Главному ветеринару Удмуртии оставят только одного заместителя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Ярослав Семенов.

При этом предельная штатная численность сотрудников ведомства сокращается с 37 человек до 34 работников.

Документ вступит в силу через 10 дней с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, указ о сокращении численности сотрудников органов исполнительной власти на 15% глава Удмуртии Александр Бречалов подписал в конце июня. Вопрос сокращения численности сотрудников рекомендовано рассмотреть и Госсовету, уполномоченному по правам человека, государственному контрольному комитету, а также Центризбиркому республики.

В рамках оптимизации планируется сократить 30 замминистров. Уже сокращены заместители министра экономики — с четверых до двоих замов, министр социальной политики лишился пятерых заместителей из семи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Удмуртии уволят еще пятерых замминистров

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