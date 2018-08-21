Шмаков: Повышение пенсионного возраста – это новый общественный договор

Москва, , 13:21 — REGNUM Какой закон Государственная дума РФ примет, то правительство и будет выполнять. А в целом мы подошли к тому, что сейчас обсуждается новый общественный договор, потому что меняется коренным образом экономическая жизнь каждого гражданина, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства в Госдуме РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Надо понимать, что это не просто повышение пенсионного возраста, этот новый общественный договор», — отметил Шмаков.

Как сообщает ИА REGNUM, 21 августа в парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства принимают участие порядка 600 человек. На слушания Государственной думы РФ прибыли представители всех регионов России, в том числе 40 председателей региональных Законодательных собраний. К правительственному законопроекту инициировано более 100 поправок.

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