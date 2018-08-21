Стагнация портов Украины: падает прибыль, падает грузооборот

Киев, , 13:19 — REGNUM Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) в январе-июне 2018 года сократило чистую прибыль на 28,6%, с 1,828 млрд грн до 1,305 млрд грн.

Соответствующие данные обнародованы в финансовом отчета госпредприятия за первое полугодие 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно отчету, валовая прибыль АМПУ составила 1,952 млрд грн, что на 25,5% меньше аналогичного показателя 2017 года. В руководстве предприятия поясняют, что прибыль падает из-за «новых экономических условий» — с 1 января вступили в действие новые, более либеральные ставки портовых сборов, сниженные на 20%.

«Снижение ставок и падение грузооборота в украинских портах в первом полугодии на 3,1% привело к уменьшению чистого дохода предприятия на 0,6 млрд грн и чистой прибыли на 0,5 млрд грн», — прокомментировал финансовые итоги полугодия руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Подчеркивается, чтопредприятие перечислило в пользу государства 2,1 млрд грн, что составляет 58% полученного дохода за указанный период, из них: дивиденды 1,069 млрд грн и налог на прибыль 0,307 млрд грн.

Кроме того, с января по июль 2018 года морские порты Украины перевалили 73,9 млн тонн грузов, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Основная причина спада грузооборота — снижение экспорта и транзита. При этом отмечается увеличение перевалки импортных грузов и внутренних перевозок», — отмечается в сообщении.

По итогам 7 месяцев 2018 года отмечается снижение объемов экспорта через украинские порты по двум основным группам товаров: зерну (на 11%) и железорудному сырью (на 22,4%).

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что его ведомство выступает за реализацию концессионных проектов в портах Украины — «которые позволят привлечь частных инвесторов в порты, увеличить объем грузоперевозок и повысить конкурентоспособность портов».

«У нас была долгая дискуссия: приватизация, концессия, аренда. По итогам этой дискуссии мы выходим на формат, что все государственные порты после принятия закона Украины о концессии будут переданы в концессию в зависимости от ситуации на 25, 49 или другое количество лет», — заявлял Омелян весной этого года.