«РФ не застрахована от девальвации, пока Центробанк возглавляет Набиуллина»

Москва, , 13:38 — REGNUM Если цены на нефть упадут до 40 долларов за баррель, то от российской экономики мало что останется, ведь деньги, накопленные правительством РФ и Центробанком, накоплены не для России. Об этом 21 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя интервью главы Банка России Эльвиры Набиуллиной изданию The Wall Street Journal. Беседуя с иностранными журналистами, глава ЦБ призналась: цена на нефть практически не влияет на рост российской экономики, а основанная на потребительском спросе модель экономического роста себя якобы исчерпала.

«Госпожа Набиуллина абсолютно права в том, что даже если нефть будет стоить 100 долларов, экономика РФ всё равно не будет расти, — согласился с ней Делягин. — Правда, потребительский спрос здесь совершенно ни при чём. Дело в экономической политике самой госпожи Набиуллиной и в целом всего либерального правительства Медведева, которое сумело организовать искусственный денежный голод даже при цене нефти более 70 долларов за баррель».

Также Делягин обратил внимание на то, что Набиуллина установила процентные ставки Банка России, которые превышают рентабельность большинства отраслей.

«Она ввела запретительные нормативы рисков для банков по кредитованию реального сектора, в результате чего едва ли не единственным источником средств для среднего и даже отчасти крупного бизнеса стали криминальные «общаки», — подчеркнул Делягин. — Из-за этого произошла очень глубокая криминализация российской экономики, которой не было пять или семь лет назад».

Глава Центрального банка, по словам Делягина, не скрывала в своей политике, что она снижает инфляцию методами, которые ведут к обеднению населения и соответственно к подрыву потребительского спроса.

«Она создала механизм, при котором любые объёмы нефтедолларов надёжно отсекаются от российской экономики, — сказал Делягин. — Эти деньги стерилизуются либо в федеральном бюджете, неиспользуемые остатки на счетах которого за первые 7 месяцев 2018 года выросли на 2,4 трлн рублей, либо в международных резервах Банка России, которые в два раза превысили уровень, который, согласно международно признанному критерию Редди, гарантирует стабильность национальной валюты».

Также, по мнению Делягина, Набиуллина сумела в декабре 2014 года устроить «чудовищную девальвацию рубля» в ситуации, когда международные резервы превышали критерий Редди в полтора раза.

«Мы не застрахованы от девальвации, пока эта женщина возглавляет Банк России, — подытожил Делягин. — Есть, безусловно, и внешние факторы — та же самая цена на нефть. Но госпожа Набиуллина показала, что, какими бы благоприятными ни были внешние факторы, РФ благодаря её усилиям всё равно нормально развиваться не сможет. С другой стороны, понятно, что, если завтра нефть подешевеет до 40 долларов за баррель, то от нашей экономики мало что останется, потому что деньги, которые накоплены, накоплены не для России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, даже если цена на нефть поднимется до 100 долларов за баррель, рост экономики России выше 1,5−2% в год является маловероятным.

Также он отметил, что 20 августа котировки нефти Brent продолжили дорожать. Цены едва не достигли уровня 73 долларов, закрепившись над 72,50. На утро 21 августа актив продолжает торговаться с легким восходящим уклоном, хотя в Азии активность игроков пока остаётся невысокой. Ближайшая цель покупателей по-прежнему проходит в районе 73 долларов.

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