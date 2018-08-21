Удмуртских чиновников будут премировать за рационализаторство

Ижевск, , 13:14 — REGNUM Чиновников Удмуртии планируют премировать в случае выдвижения ими рационализаторских предложений. Об этом заявил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

«За каждую из инициатив, которую мы, как правительство, в итоге возьмем в работу и будем внедрять, сотруднику, предложившему такую инициативу, будет положено материальное вознаграждение», — цитирует первого вице-премьера ИА «Удмуртия».

При этом планируется принимать предложения и от чиновников, и от простых жителей республики. Для приема идей от чиновников зарегистрирован даже специальный электронный почтовый ящик. Жители региона также могут направлять предложения по электронной почте.

Свинин уточнил, что принимаемые рацпредложения будут подразделяться на два вида: инициативы, которые приносят экономию средств бюджета Удмуртии и идеи, которые влияют на качество реализации проектов.

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Причем первую премию за удачную идею получит директор детского дома в Можгинском районе Татьяна Грачева. Она сэкономила на ремонте 900 тыс. рублей, которые глава Удмуртии Александр Бречалов распорядился передать на другие нужны детдома, и предложила заменить ПАЗ с исходящим сроком эксплуатации на «Газель next», что даст экономию за счет снижения расходов на бензин.

«Рацпредложения — за ними миллионы, сотни миллионов экономии средств. Это большой проект, на который мы возлагаем очень серьезные и очень большие надежды», — сказал Бречалов.

ИА REGNUM напоминает, для экономии средств в Удмуртии также запущен процесс оптимизации численности чиновников. По мнению Бречалова, реформа госуправления будет экономить республике около 5 млрд рублей ежегодно. До конца 2018 года планируется сократить численность сотрудников органов исполнительной власти на 15%.

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По словам главы региона, в рамках оптимизации планируется сократить 30 замминистров. Объем сэкономленных средств оценивается в размере 380−420 млн рублей. Бречалов утверждает, что благодаря оптимизационным мероприятиям бюджет Удмуртии-2019 может стать бездефицитным.