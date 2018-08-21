В Москве построят 34 детсада с собственным дизайном

Москва, , 13:14 — REGNUM В Москве планируется построить более 30 дошкольных учреждений. Как уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, всего с начала года Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительный облик 34 детских садов. Это больше, чем было согласовано за весь 2017 год (27 дошкольных учреждений).

Читайте также: В Москве построили круглый детский сад

«Сегодня мы перестали строить одинаковые сады и школы, добиваясь индивидуализации проектов и их привязки к конкретным районам», — отметил Кузнецов.

Также в сюжете: В Новой Москве появятся два ярких детсада

По его словам, суммарная площадь детских садов, согласованных с января, превышает 109,3 тыс. кв. м. Одиннадцать из них появятся в ТиНАО, в поселениях Сосенское, Внуковское, Рязановское и Московский, по пять детсадов откроются в СВАО и на северо-западе столицы. Ещё четыре дошкольных образовательных учреждения появятся в Северном административном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в столице было построено более 300 новых школ и детских садов.

Читайте ранее в этом сюжете: На строительство детсада в ТиНАО выделят 310 млн рублей