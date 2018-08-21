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Шмаков: 90% профсоюзов против повышения пенсионного возраста

Экономика

Это произошло потому, что нарушен был регламент

Москва, 21 августа 2018, 13:12 — REGNUM  90% членов профсоюзов против повышения пенсионного возраста. Это произошло потому, что нарушен был регламент, этот важнейший законопроект не был внесен на предварительное обсуждение российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Законопроект рассматривается поспешно, Госдума рассмотрела этот вопрос в обход этой комисcии, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства в Госдуме РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«При этом, согласно Трудовому кодексу РФ, эту проблему нельзя решать на референдуме. Необходим широкий анализ и широкая дискуссия данной проблемы», — отметил Шмаков.

Как сообщает ИА REGNUM, 21 августа в парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства принимают участие порядка 600 человек. На слушания Государственной думы РФ прибыли представители всех регионов России. К правительственному законопроекту инициировано более 100 поправок.

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Повышение пенсионного возраста
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