В Рязанской области намолотили 1,5 млн тонн зерна

Рязань, , 13:11 — REGNUM В Рязанской области аграрии намолотили 1,5 млн тонн зерна. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба правительства региона. Губернатор Николай Любимов выразил благодарность аграриями и заявил, что качество работ и темпы позволяют надеется на хороший урожай.

По данным министерства сельского хозяйства Рязанской области, уборка зерновых завершена на 90,7% полей. Так, полностью убрали зерно в Пителинском районе.

«Всего по области намолочено 1516,6 тыс. тонн зерна при средней урожайности 30,1 ц/га. По валовому сбору лидирует Сараевский район, здесь намолочено уже 200,2 тыс. тонн зерна при урожайности 32,6 ц/га», — сообщили в пресс-службе министерства.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году в Рязанской области намолотили 2 млн 126 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 37,9 ц/га. При этом фермеры жаловались на падение цен на зерно. При этом Николай Любимов заявлял, что падение цен связано не с рекордным урожаем, а с другими особенностями — в частности, с тем, что Рязанская область испытывает трудности с перевозкой зерна в другие регионы. Тогда глава области обещал договориться с РЖД.

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