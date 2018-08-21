Финансовая политика Центробанка РФ привела к бегству капиталов из РФ?

Москва, , 13:32 — REGNUM Рост экономики РФ в 1,5% означает, что значимость и доля России в мировой экономике будет снижаться, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 21 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя интервью главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной изданию The Wall Street Journal, в котором она сообщила, что даже если цена на нефть поднимется до 100 долларов за баррель, рост экономики России выше 1,5−2% в год является маловероятным.

«Во-первых, изменение ВВП в пределах 3% — это статистическая погрешность, — сказал Делягин. — Кроме того, уровень разрушения российской статистики таков, что всерьёз приводить эти параметры стыдно. Но экономический рост в 1,5% означает, что доля РФ в мировой экономике будет падать. Потому что мир будет расти быстрее. И соответственно значимость РФ в мировой экономике будет снижаться. Полагаю, что для The Wall Street Journal это очень хорошая новость, как, вероятно, и для самой госпожи Набиуллиной».

Также Делягин добавил, что сама Набиуллина выдаёт последствия своей деятельности за некоторую объективную реальность.

«Она начала свою работу в Банке России с того, что публично отказалась от своих обязанностей по обеспечению стабильности рубля, и это вызвало панику, которая привела к бегству капиталов из РФ в начале 2014 года, — отметил Делягин. — Сейчас она говорит «Знаете, так всё сложилось, что экономический рост может быть только в 1,5%». Но так всё сложилось в результате деятельности самой Набиуллиной. Экономическая конъюнктура — это производная от политики Центрального банка. Именно это ведомство определяет процентную ставку, режим финансовых спекуляций и то, идут ли деньги в реальный сектор».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью изданию The Wall Street Journal глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что даже если цена на нефть поднимется до 100 долларов за баррель, рост экономики России выше 1,5−2% в год является маловероятным.

Кроме того, отметим, что, по оценкам Банка России, рост ВВП России во втором квартале 2018 года составил 1,8−2,2%. В третьем и четвёртом кварталах ожидается рост на уровне 1,5−2%.