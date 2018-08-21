«Эльвира Набиуллина занимается целенаправленным разрушением экономики РФ»

Москва, , 13:28 — REGNUM Глава Центрального банка РФ устроила чудовищный погром российской банковской системы, после того как из 11 крупнейших частных банков 10 оказались государственными. Об этом 21 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая в интервью The Wall Street Journal заявила, что основанная на потребительском спросе модель экономического роста себя исчерпала. Кроме того, Набиуллина отметила, что усилия её ведомства направлены в первую очередь на улучшение состояния банковского сектора.

«Это, с одной стороны, проявление абсолютной безграмотности, а с другой стороны, это квинтэссенция её экономической политики, потому что, если потребительский спрос опустили ниже плинтуса, то никакой рост на нём основан быть не может, — сказал Делягин. — Это из той серии, что, если мы человека убили, то от него не стоит ждать каких-то подвигов».

Кроме того, Делягин отметил, что слова Набиуллиной об улучшении состояния банковского сектора можно охарактеризовать как откровенное глумление над здравым смыслом.

«Это говорит человек, который только что устроил чудовищный погром банковской системы, в результате которой из 11 крупнейших частных банков России 10 оказались государственными, — сказал Делягин. — С одной стороны, банковский надзор не выполнял своих функций, а с другой, ухудшение экономической ситуации частично разрушало бизнес и вынуждало бизнесменов заниматься откровенным мошенничеством».

Подводя итог работы главы ЦБ РФ, Делягин констатировал, что она занимается разрушением российской экономики — эффективно и целенаправленно.

«Она организовала в 2014 году чудовищное бегство огромных объёмов капиталов из РФ, — обратил внимание Делягин. — Причём бегство началось в январе, задолго до переворота на Украине, санкций и малайзийского «Боинга». То есть это не было связано с внешними воздействиями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью The Wall Street Journal Эльвира Набиуллина заявила, что в условиях внешних вызовов и геополитических рисков российской финансовой системе необходимо быть сильной и стабильной, и потому усилия регулятора сегодня направлены в первую очередь на улучшение состояния банковского сектора.

Также отметим, что с 2013 года в РФ начался массовый отзыв лицензий у российских банков и кредитных организаций. В 2014 году Центробанк России отозвал лицензии более чем у 70 российских банков, а в 2015 — более чем у 80. По данным, приведённым Эльвирой Набиуллиной в ноябре 2016 года, у 291 кредитной организации были отозваны лицензии. В июне 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что более трети зарегистрированных в России банков лишились лицензии.

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