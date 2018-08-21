Топилин: Альтернативные решения уведут экономику России «в тень»

Москва, , 12:44 — REGNUM Многие страны с аналогичными России экономическими системами уже давно повысили пенсионный возраст, а некоторые страны делают это второй раз. Россия сейчас находится как раз в той точке, когда важно это решение зафиксировать, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства в Госдуме РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Предлагаются альтернативные решения, например, повысить страховые взносы, увеличить ставки. Это не совсем верные предложения, надо смотреть на возможности, которые обеспечиваются нашими агентами. Если увеличивать ставки страховых взносов, то экономика России может «уйти в тень». Это очень опасное явление, нужно внимательно в этом направлении двигаться. Весной было принято решение зафиксировать ставку страховых взносов на уровне 22%. Это решение для всей экономической системы в стране, и это даст возможность сбалансировать бюджет Пенсионного фонда РФ», — отметил Топилин.

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Как сообщает ИА REGNUM, 21 августа в парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства принимают участие порядка 600 человек. На слушания Госдумы РФ прибыли представители всех регионов России. К правительственному законопроекту инициировано более 100 поправок.

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