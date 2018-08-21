Киев зарабатывает на агроэкспорте: кому, что и почём продает Украина

Киев, , 12:56 — REGNUM Внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса Украины за январь-июнь 2018 года достиг 11,3 млрд долларов. Соответствующую информацию сегодня, 20 августа, обнародовало украинское министерство аграрной политики и продовольствия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство уточняет, что нынешний показатель — на 3,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, и составляет 23% общего внешнеторгового оборота. Подчеркивается, что за указанный период аграрный экспорт составил 8,6 млрд долларов.

В правительстве Украины подчеркивают, что товарами-лидерами украинского аграрного экспорта остаются зерновые культуры с долей 36,8%, растительные масла (26,2%) и семена масличных культур (7,5%). Первое место по экспорту занимают страны Азии с долей 43,2%, второе место — страны ЕС (30,4%), а третье место заняли страны Африки (14,6%).

Что касается прогнозов на нынешний год, в министерстве напомнили, что в прошлом году украинский аграрный экспорт достиг рекордных результатов на уровне почти 18 млрд долларов. Чиновники прогнозируют примерно такой же результат в этом году.

ИА REGNUM напоминает, что в июне украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что экспорт украинской аграрной продукции в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 49%. Также он отметил, что Украина может вырабатывать агропромышленной продукции в 2 раза больше, чем сейчас

«В первом квартале экономика Украины выросла на 3,1%, произошел 49-процентный рост экспорта агропродукции. Это означает, что на мировых рынках ждут нашу продукцию. И мы также должны создавать добавленную стоимость… Самое главное — очень важно не только вырастить пшеницу и продать ее на мировых рынках, нужно ее переработать и чем глубже эта переработка, тем лучше. То есть, если мы перерабатываем пшеницу в муку, это делают украинские руки и добавленная стоимость устанавливается на этой цепочке, и люди больше получают заработной платы», — сказал премьер.

В 2016 году на тот момент посол США в Украине Джеффри Пайет заявил, что Украина в ближайшей перспективе должна стать «аграрной супердержавой».

«Украина имеет больше четверти запасов черноземов (в мире), украинский экспорт уже продемонстрировал 40% роста. Уверен, что продолжение реформ обеспечит то, что сегодняшняя успешная история будет повторяться. И цель — превращение Украины в аграрное супергосударство — сегодня ближе за всю историю», — заявил тогда американский дипломат.

В августе нынешнего года заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий объяснил колебания курса доллара тем, что Украина — аграрная страна.

«Мы же аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция. Украина экспортирует зерно. Украина — №2 по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте подсолнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка. С другой стороны, нужно понимать, что Украина имеет экономику, которая не полностью находится на светлой стороне. В частности, большая часть аграрного сектора находится в тени», — заявил он.