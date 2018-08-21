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Кудрин считает реальными пенсии в 60-70% от зарплаты

Экономика

С повышением пенсионного возраста

Кудрин считает реальными пенсии в 60-70% от зарплаты
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кудрин

Москва, 21 августа 2018, 12:41 — REGNUM  Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости «новой концепции пенсионной системы», передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«(При нынешней ситуации) Улучшения не будет, и существенных перспектив не будет. Мы оценили предложение правительства», — сказал Кудрин в ходе слушаний в Госдуме.

«Наша задача сегодня — ставить задачу роста пенсий в реальном выражении на четверть или на треть, доводя коэффициент замещения до 40%. И 40% не является пределом», — сказал Кудрин.

Он напомнил, что является противником заморозки накопительной части пенсий.

«Мы должны ставить цель, чтобы пенсия была от 60 до 70% от заработной платы. Если мы не повышаем пенсионный возраст, мы перечеркиваем эти цели», — подчеркнул глава Счетной палаты.

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Пенсионная реформа
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