Топилин: Повышению пенсионного возраста альтернативы нет

Москва, , 12:27 — REGNUM Ключевое соотношение работающих и пенсионеров ранее было комфортным. В конце 50-х годов было пять работающих на одного пенсионера, в 1979 году 3,5 на одного пенсионера, на сегодняшний день — это два работающего к одному, заявил глава Минтруда РФ ИА REGNUM на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства в Госдуме РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Если повременить с проведением пенсионной реформой, то через 10−20 лет некому будет выходить на рынок труда. Поэтому решение о повышении пенсионного возраста необходимо проводить именно сейчас. Кроме того, повысилась продолжительность и качество жизни, выросла рождаемость.

«Кроме того, через 10 лет это приведет к разбалансированности федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ. Повышение пенсионного возраста — объективная реальность. Не надо думать, откуда доставать средства, из какого-то кармана. Альтернативы нет», — сказал Топилин

Как сообщает ИА REGNUM, 21 августа в парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства принимают участие порядка 600 человек. На слушания Государственной думы РФ прибыли представители всех регионов России, в том числе 40 председателей региональных Законодательных собраний. К правительственному законопроекту инициировано более 100 поправок.

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