Строительство моста на Сахалин могут отдать концессионерам

Москва, , 12:18 — REGNUM Мост на Сахалин предлагается строить по концессии. При этом для концессионера предусмотрены три варианта: сам мост (252,8 млрд рублей), вся дорога, кроме порта (540,3 млрд рублей), или все объекты, включая порт (570,3 млрд). Соответствующая презентация была отправлена ОАО «РЖД» в ведомства, передает «Коммерсантъ».

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При этом, по мнению источников издания, все концессии в железнодорожной отрасли более рискованны для государства, чем для инвестора. Но у экономически выгодных проектов есть перспектива некоторой компенсации этих рисков, а у принципиально неокупаемого моста на Сахалин её нет.

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Добавим, что мосту уже выделено место в инвестиционной программе РЖД (затраты оценили в 290,3 млрд рублей). Помимо этой организации финансировать проект должны бюджет (100 млрд рублей), Фонд развития Дальнего Востока (90 млрд рублей) и Корпорация развития Сахалинской области (60 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, сухопутный переход Сахалин — материк обойдется в 3,5 раза дороже Крымского моста. Речь пока идёт только о строительстве железной дороги, хотя в перспективе говорят и об автомобильной. Но это существенно удорожит и без того очень недешёвый проект. Длина самого моста составит около шести километров. По предварительным расчётам, предстоит проложить 585 километров железнодорожного полотна от железнодорожной ветки Селихино в Хабаровском крае до станции Ныш на Сахалине через самое узкое место в проливе Невельского. Стоимость работ в 2013 году оценивалась предварительно в 540 млрд рублей.

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