Оппозиция Италии допускает возможность национализации дорог

Рим, , 12:17 — REGNUM Итальянское государство может вернуться к прямому управлению дорожной инфраструктурой, но для принятия такого решения необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», заявил секретарь Демократической партии Маурицио Мартина, передает радиостанция Rtl 102.5 во вторник, 21 августа.

После генуэзской трагедии необходимо пересмотреть отношения государства и бизнеса в концессионных соглашениях, но ограничиваться «пропагандой» национализации дорог недопустимо, считает Мартина. По его мнению, нужно проанализировать в том числе и возможные финансовые потери в случае отказа от концессий.

Ранее с предложением о национализации компании «Дороги Италии» (Autostrade per l’Italia, управляет автомобильными дорогами в соответствие с концессионным соглашением) выступил министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли.

Власти Италии изучают возможность национализации, подтвердил вице-премьер Маттео Сальвини. По его словам, необходим баланс между интересами государства и интересами бизнеса, но государство должно иметь возможность контролировать происходящее.

Есть и другие мнения: секретарь аппарата правительства Джанкарло Джорджетти считает, что государство может оказаться не более эффективным управляющим дорожной инфраструктуры, чем частные компании, а потому необходимость национализации дорог неочевидна.

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В результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 43 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями.