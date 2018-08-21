На кольчугинском «Электрокабеле» появилась новая лаборатория

Кольчугино, Владимирская область, , 12:12 — REGNUM Новая лаборатория для исследования образцов продукции, выпущенной с использованием технологии электронно-лучевого модифицирования изоляции (ЭЛМИ), появилась на кольчугинском заводе «Электрокабель» (входит в холдинг «Кабельный Альянс»), сообщает 21 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что лаборатория оснащена термостатами, сушильными и вытяжными шкафами, аппаратами Сокслета для непрерывного извлечения различных веществ при помощи растворителей. Затраты завода на оснащение составили около трех миллионов рублей.

«Нам важно создать прочную сетчатую структуру полимера. Если она будет недостаточно прочной или, наоборот, слишком плотной, он попросту не сможет выполнять свои функции», — прокомментировала открытие лаборатории ведущий специалист отдела главного технолога завода «Электрокабель» Наталья Александрова.

В свою очередь директор «Электрокабеля» Владимир Иванов пояснил, что технология электронно-лучевой сшивки применяется при производстве кабелей для объектов энергетики, судостроения и в других отраслях. Благодаря новым технологиям завод обеспечит особый подход к надежности кабельной продукции.

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