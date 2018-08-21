ЦБ РФ вновь начал приобретать валюту в рамках бюджетного правила

Москва, , 12:08 — REGNUM Банк России возобновил операции по приобретению валюты для Министерства финансов РФ в рамках бюджетного правила. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Отмечается, что 17 августа Центробанк приобрёл валюты на 17,5 млрд рублей, что превышает запланированный ежедневный объем. Ранее сообщалось, что 8 августа Банк России вдвое (до 8,4 млрд рублей) снизил объём купленной валюты, а с 9 августа и вовсе остановил закупку.

В рамках бюджетного правила за период с 7 августа по 6 сентября Минфин РФ собирается приобрести валюту на сумму более 383 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка РФ на 13 июля объём международных резервов России составил $460,3 млрд. За неделю этот показатель вырос на $700 млн, или на 0,2%. Рост запасов произошёл в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила за счёт сверхдоходов от продажи нефти.

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