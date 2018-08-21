ЦБ РФ возобновил покупку валюты для Минфина

Москва, , 11:50 — REGNUM Центральный банк России после шестидневного перерыва возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для министерства финансов РФ, следует из данных на сайте регулятора.

Так, 17 августа с расчетом на 20 августа произошла закупка на сумму 17,5 млрд рублей.

Напомним, последний раз ЦБ РФ закупил валюту 9 августа на 8,4 млрд рублей, до этого 8 и 7 августа было приобретено иностранной валюты на 16,7 и 15,8 млрд рублей соответственно.

Эксперты связывали перерыв с новыми санкциями Соединенных Штатов против России, которые Вашингтон анонсировал на 22 августа.

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