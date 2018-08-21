Воронежский механический завод увеличит поставку агрегатов для тепловозов

Воронеж, , 11:36 — REGNUM Воронежский механический завод (ВМЗ) увеличит поставку агрегатов и комплектующих дизельных тепловозов для нужд «Коломенского завода», соответствующий контракт стороны подписали накануне, сообщает 21 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что стоимость контракта на 2019 год составила 378 млн рублей. ВМЗ должен будет изготовить 840 узлов и единиц продукции: выпускные коллекторы с газовым трубопроводом, приводы распредвала и приводы вентиляторов, муфты и антивибраторы.

По отношению к 2017-му объем заказа увеличен почти в три раза: годом ранее он составил 113 млн рублей, а в 2019 году на предприятии рассчитывают довести его до 500 млн рублей.

Директор ВМЗ Сергей Ковалёв отметил, что дизельные двигатели с комплектующими завода могут применяться как на железнодорожном транспорте, так и на атомных станциях, подводных лодках — везде, где требуются сверхвысокие мощности и надежность.

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