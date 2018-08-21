В Екатеринбурге плановый ремонт дорог завершится до конца сентября

Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM Ремонтные работы на дорогах Екатеринбурга будут завершены в течение двух месяцев. Об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» сообщил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Глава администрации уточнил, что в 2018 году на ремонт улично-дорожной сети в Екатеринбурге было выделено чуть более 1,5 млрд рублей.

«На 1 августа этого года было выполнено уже 645 тысяч квадратных метров. А плановый показатель — 870 кв. м. Поэтому за два оставшихся месяца сезонных работ, есть все основания полагать, что мы до конца сентября мы сделаем все сезонные объекты. Без какой-то спешки, с хорошим качеством и вовремя», — заявил Александр Якоб.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации сообщил о том, что до сентября 2019 года планируется завершение первого этапа реконструкции Макаровского моста. А после пуска переправы, запланировано благоустройство набережной реки Исеть в районе моста от улицы Челюскинцев до улицы Крылова.

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