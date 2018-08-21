Всё против Прибалтики: рекордные цены на электричество продолжают расти

Вильнюс, , 11:26 — REGNUM Названные ещё в начале августа рекордными цены на электроэнергию как в Литве, так и в Латвии, продолжают стремительно расти, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 августа. По данным оператора Litgrid, за минувшую неделю, с 13 по 19 августа, цены на электричество в Литве и Латвии снова выросли, на этот раз на 2%. В Литве цена составила 57,92 евро за мегаватт-час, в Латвии — 57,84 за мегаватт-час. В Эстонии электроэнергия подешевела до 52,41 евро за мегаватт-час.

В Литве называют три причины такого повышения цен: начавшийся ремонт подводного кабеля между Литвой и Швецией NordBalt, который продлится 21,5 месяца, сокращение ветряной генерации сразу на 56%. Кроме того, продолжаются ремонты АЭС в Швеции, впрочем, в Литву бы электроэнергия не поступала, если бы ремонта и не было — не работает NordBalt.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с декабря 2016 года, когда подводный кабель из Литвы в Швецию ввели в эксплуатацию, он выходил из строя уже 31 раз, а его поломки всегда взвинчивали цены на бирже NordPool. Если средняя цена в литовской зоне биржи NordPool составляла порядка 35 евро за мегаватт-час, то, по признанию специалистов, в пик потребления и во время поломок NordBalt она достигала 118 евро, а в утренние часы — 200 евро за мегаватт-час. Сейчас NordBalt на 2,5 месяца остановлен на ремонт.