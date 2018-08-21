N-TV: В Греции вероятен еще один экономический взрыв

Афины , , 11:10 — REGNUM После восьми лет жесткой экономии Афины восстановили свою финансовую свободу. Страна должна справиться не только с огромным количеством долгов, но и с множеством других проблем: страх перед государственным банкротством и крахом евро еще не миновал, пишет Ханнес Фогель в статье «Греция нуждается в чуде» для немецкого канала N-TV.

Глава Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) Клаус Реглинг сейчас — обладатель самой неблагодарной работы из всех оптимистов в греческом вопросе. Восемь лет он выступал кем-то вроде главного казначея Греции. 20 августа он выпускает страну из программ помощи Евросоюза (ЕС) в финансовую свободу. Реслинг говорит, что настал день праздновать. Он должен продать одну из самых крупных программ спасения как успех, хотя приятных сторон в ней не так и много.

Афины получили три пакета помощи на общую сумму €290 млрд от стран ЕС и Международного валютного фонда (МФВ). После десяти лет депрессии экономика снова растет, бюджет исправлен: вместо дефицита в 15% у Афин снова есть излишки. Греция снова получает прибыль на рынках и может самостоятельно стоять на ногах. Но, несмотря на прогресс, препятствия для страны остаются огромными.

«Завершение третьей греческой программы — важный промежуточный шаг, не больше и не меньше», — говорит вице-шеф фракции Союза в бундестаге Ральф Бринкхаус. Греция должна быть освобождена от кредитной программы «со страховочными колесами», считает глава фракции Свободной демократической партии Кристиан Дюрр. «Греческий кризис не был решен, он лишь отсрочен», — убежден швейцарский профессор экономики Чарльз Выплош. Афинам потребуется много удачи, чтобы остаться на плаву в ближайшие годы.

Самый большой риск — это само греческое правительство. Оно должно поддерживать меры жесткой экономии, веденные странами ЕС. Чтобы расплатиться с огромным долгом в размере 180% от объема производства, Греции придется достичь профицита бюджета в 3,5% до 2022 года, а до 2060 — в 2%.

Ни одна страна в мире не проводила такую железную программу экономии. Евро-спасители отложили основную часть выплат на период после 2032 года. Но предположения о росте и бюджетной дисциплине очень амбициозны, предупреждает МВФ. Для Афин «в долгосрочной перспективе может быть трудно поддерживать доступ к рынкам без дальнейшего облегчения бремени задолженности».

Если Греция хочет избежать пролонгации долга, ей необходимо историческое чудо. Для греческого населения меры экономии в течение десятилетий означают постоянное сокращение пенсий, заработной платы и увеличение налогов. Грядущим правительствам страны нельзя будет поддаться на соблазн повысить социальные пособия после десятилетия сокращений. Если они захотят погасить долги, они должны будут работать на улучшение экономики.

В качестве утешения евро-спасители дали Греции для нового старта на финансовых рынках страховочную денежную подушку в размере €24 млрд — неиспользованные средства из третьего пакета помощи. Согласно ЕСМ, этого достаточно для удовлетворения потребностей Греции в течение двух лет. Это всё, что стоит между Грецией и государственным банкротством в течение следующих 40 лет.

Кроме того, Греция отстает от других стран ЕС и по иным показателям, предупреждает МВФ. Коррупция и кумовство до сих пор широко распространены. Администрация устарела. Хотя уровень безработицы упал до самого низкого уровня с 2011 года, она все еще ужасает: каждый пятый грек не имеет работы. МВФ ожидает, что в течение пяти лет уровень безработицы здесь будет вдвое выше, чем в среднем в ЕС.

Почти нет сомнений, что в течение 40 лет экономика Греции будет испытывать проблемы. Тлеющие торговые войны ЕС и США, конфликт с Россией и неразрешенные кризисы задолженности еще больше повышают риски. Экономист Выплош считает, что до 2032 года в Греции произойдет еще один экономический взрыв.

Из-за сокрушительной долговой нагрузки любой политический кризис в стране или ее донорах автоматически превращается в кризис выплат. И, в свою очередь, все малейшие сомнения в том, что инвесторы могут заплатить за Афины, потрясут греческое правительство. Греция должна проводить это опасное балансирование между рынками и политикой на протяжении десятилетий, хотя есть более чем достаточно потенциала для паники.

Помимо того, греческие банки страдают от огромного количества непогашенных кредитов. По статистике, почти каждый второй кредит повержен риску — это в десять раз больше, чем в среднем по Европе. Если в ближайшие годы банки не выкарабкаются самостоятельно, правительству придется прийти им на помощь и отбросить планы по жесткой экономии.

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