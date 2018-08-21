На валютном рынке есть предпосылки для укрепления рубля

Москва, , 11:00 — REGNUM Торговая сессия 21 августа открылась разнонаправленной динамикой рубля по отношению к иностранным валютам. По состоянию на 10.30 мск утра рубль укреплялся к доллару на 0,15% и падал к евро на 0,14%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 67, в паре с европейской — на отметке 77,17, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«По сути, курс рубля на открытии торгов стоял на месте, а произошедшие изменения обусловлены динамикой пары EUR/USD на международном валютном рынке. После заметного укрепления на прошлой неделе доллар слабеет из-за того, что Трамп раскритиковал политику ФРС США и осудил повышение процентных ставок», — отметила эксперт.

Что касается непосредственно рубля, то российская валюта замерла в ожидании решения по санкциям. Сейчас на рынке есть предпосылки для укрепления рубля — например, очередной налоговый период и восстановление нефтяных котировок, но рубль их игнорирует и может продолжать игнорировать до тех пор, пока не улягутся политические страсти.

«Геополитические риски для рубля по-прежнему высоки, и динамика курса российской валюты может быть непредсказуемой. Несмотря на утреннюю стабильность, рубль в любой момент может возобновить падение», — полагает Кулакова.

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