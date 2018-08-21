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«К проведению пенсионной реформы людей надо готовить постепенно»

Экономика

…объясняя, для чего в России проводится такая крупномасштабная реформа, заявила эксперт

«К проведению пенсионной реформы людей надо готовить постепенно»
James Lee
Эффект «варёной лягушки». Нагревай постепенно

Омск, 21 августа 2018, 10:43 — REGNUM  Экономические предпосылки к проведению пенсионной реформы в стране созрели. Демографический провал 90-х годов дал не выросшее поколение работающих людей. Но подготовка граждан к проведении подобной реформы должна была быть постепенной, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель секретаря Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», директор бюджетного учреждения культуры «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы) Наталья Степанова.

Сейчас у граждан сложилось негативное отношение к предложению властей об изменениях в пенсионном законодательстве по нескольким причинам. Во-первых, смущает неравномерное повышение возраста — восемь лет женщинам и пять лет мужчинам, очень много. Во-вторых, такие крупные реформы, даже если они оправданны, проводятся не столь агрессивным методом, а с предварительным обсуждением среди населения.

«Граждан надо готовить информационно к проведению подобной крупномасштабной реформы. Люди должны понимать, почему в стране принимается столь глобальное решение, приводить аргументы, для чего повышается пенсионный возраст. Большинство людей не понимают, какой будет механизм проведения реформы, а незнание порождает в обществе негатив. Подготовка к проведению пенсионной реформы должна была проводиться постепенно, в течение 4−5 лет, для того чтобы в сознании людей утвердилась необходимость этого шага и не было такого негативного отношения и паники среди населения, как сейчас», — высказала свое мнение Степанова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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