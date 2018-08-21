СПГ-терминал нужен Литве для «давления на «Газпром»

Вильнюс, , 10:34 — REGNUM Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 21 августа, в интервью национальному телерадиовещателю LRT прокомментировал объявленные правительством Литвы ранее планы о выкупе судна-хранилища СПГ-терминала в Клайпеде после 2024 года.

По его словам, такое решение не только сократит расходы Литвы на содержание терминала, но и «сохранит давление на цену на газ» от «Газпрома».

"Сейчас наша единственная задача — обеспечить дальнейшую стабильную поставку природного газа. Сегодня через терминал поставляется половина всего потребляемого газа в Литве. Далее очень важно, чтобы сохранялось ценовое давление на монополиста, ведь если мы откажемся от терминала, и он уплывет, то цены могут подняться и на 20%. Третий аспект — это затраты на содержание терминала. Поскольку решение о приобретении терминала в долгосрочной перспективе принято уже сейчас, то затраты на содержание терминала ежегодно могут сокращаться на 23 млн евро», — заявил Сквернялис.

Правительство Литвы 20 августа официально объявило, что СПГ-терминал в Клайпеде, который в настоящий момент Литва арендует у Норвегии, будет выкуплен после 2024 года. В министерстве энергетики подчёркивают, что это решение якобы поможет снизить расходы на содержание терминала и в том числе вывести из кризисного состояния крупнейшего потребителя газа в Литве — завода по производству азотных удобрений Achema.

Для того, чтобы выкупить СПГ-терминал, Литва намерена взять кредиты в коммерческих банках. Сумма выкупа судна-хранилища СПГ-терминала не разглашается под предлогом тайны коммерческих договорённостей с норвежской Hoegh LNG.

Читайте ранее в этом сюжете: Голова в петлю: Литва решила выкупить СПГ-терминал у Норвегии