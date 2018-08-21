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Встреча врио губернатора с Путиным принесла Пскову ещё 350 млн рублей

Экономика

Средства будут направлены на ремонты и оснащение объектов социальной сферы

Псков, 21 августа 2018, 10:11 — REGNUM  По итогам встречи президента России Владимира Путина с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым регион получит из федерального бюджета дополнительно 350 млн рублей. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, средства будут направлены на ремонт и оснащение учреждений здравоохранения, образования и культуры.

«Заявка Псковской области на финансирование ремонтных работ и оснащение оборудованием объектов социальной сферы на общую сумму 350 млн рублей одобрена. Средства предназначены для наших медицинских учреждений, школ, детских садов, библиотек и детских школ искусств», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Достигнута договорённость об оказании дополнительной финансовой помощи на ремонт и оснащение второго корпуса школы № 6 в Великих Луках, Детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова в Пскове и Детской музыкальной школы № 1 им. М. П. Мусоргского в Великих Луках. Кроме того, Псковская область получит дотации на сбалансированность бюджета.

Врио губернатора региона назвал поддержку президента и помощь федерального бюджета «беспрецедентной» для Псковской области. По его словам, это позволит закрыть «самые острые проблемы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рабочая встреча президента России Владимира Путина с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым состоялась 14 августа. Президент заявил о необходимости роста доходов людей и решения демографических проблем региона.

Читайте ранее в этом сюжете: «Проблем много у вас»: президент встретился с врио псковского губернатора

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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