Привлечение инвестиций в регионы обсудят на выездной сессии ПМЭФ в Пскове

Псков, , 09:58 — REGNUM В Пскове сегодня, 21 августа, откроется пятнадцатая юбилейная выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Регионы России: Новые точки роста». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, главная тема сессии — привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

В её работе примут участие около 350 человек: представители крупнейших российских компаний, бизнес-сообщества Псковской области и регионов Северо-Запада, федеральные эксперты и журналисты. В программе — тематические сессии «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики» и «Российский экспортный центр: брифинг-сессия», выставка продукции псковских предприятий «Made in Pskov», а также вручение символических ключей от арендных заводов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» под Псковом.

Готовые производственные помещения построены управляющей компанией «Моглино» для сдачи в аренду инвесторам на период строительства ими собственных заводов. Первыми ключи получат представители компаний «Титан-Полимер» (будет производить полиэтиленовые гранулы и плёнки) и «Глобал Технолоджи», который планирует создать Центр обработки данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Моглино» является единственной на Северо-Западе РФ ОЭЗ промышленно-производственного типа. Площадка в 215 га расположена в 8 км от Пскова. Планируется, что она может принять 40 резидентов с общим объёмом инвестиций около 25 млрд рублей и созданием до 4 тыс. рабочих мест. С 2012 года в создание инфраструктуры ОЭЗ «Моглино» вложено 2,9 млрд рублей. Сейчас здесь зарегистрировано девять резидентов, общий объём инвестиций по их проектам оценивается в 4,4 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — 778.

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Добавим, что выездная сессия ПМЭФ «Регионы России: Новые точки роста» пройдёт в Пскове в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве, заключенного врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым с Фондом Росконгресс и «Ассоциацией юристов России» на ПМЭФ-2018.

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