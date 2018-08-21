«Цель пенсионной реформы – обеспечить пенсионерам достойную жизнь»

Омск, , 09:46 — REGNUM Пенсионная реформа в России неизбежна, можно долго обсуждать, как это сделать, нюансы и детали, но то, что при сегодняшнем положении дел в стране проблем будет всё больше и больше, это очевидно, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Омского регионального координационного Совета сторонников партии «Единая Россия», ректор университета — СибГУФК Олег Шалаев.

Для проведения реформы сложилось несколько объективных факторов. Во-первых. сейчас пенсионеры в России получают очень низкие пенсии, на которые нельзя достойно жить и существовать. При этом граждане всю жить отчисляют в Пенсионный фонд РФ (ПФР) налоги, и имеют право получать хорошую пенсию. Во-вторых, сейчас в стане сложилась такая ситуация, что число работающих и пенсионеров практически сравнялось, это нельзя не учитывать. В-третьих, большинство пенсионеров хотят и продолжают после выхода не пенсию работать. Помимо этого отсутствует заинтересованность граждан в пенсионном накоплении, чтобы они были их резервом в будущей жизни на пенсии.

«На сегодняшний день наметилось достаточно много вопросов, которые надо решать, и не стоит всё сводить исключительно только к повышению пенсионного возраста, это всего лишь одна часть вопроса. В России надо полностью менять пенсионную систему, а не отдельные элементы этой системы, и принимать комплекс мер, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Цель пенсионной реформы, безусловно, одна — обеспечить пенсионерам достойную жизнь», — высказал свое мнение Шалаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»