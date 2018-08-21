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В Прикамье увеличилась закредитованность предприятий

Экономика

На 1 июля объём кредиторской задолженности составил 380 млрд рублей, за месяц увеличившись на 1%

В Прикамье увеличилась закредитованность предприятий
© ИА REGNUM
Кредитование

Пермь, 21 августа 2018, 09:19 — REGNUM  В Пермском крае кредиторская задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам организаций на 1 июля составила 380 млрд рублей, а её просроченная составляющая — 38,8 млрд рублей. Самый большой объём задолженности сложился в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере промышленного производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

В течение июня кредиторская задолженность выросла на 1%, а просроченные платежи — на 11%. Нарушение финансовой дисциплины отмечено у 170 организаций (19,1%).

В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 85,1%. Закредитованность в данной сфере составила 246,5 млрд рублей. На фоне роста общего долга по кредитам и займам в этой сфере отмечено сокращение задолженности — на 0,3%. Вместе с тем на промпредприятиях наблюдается существенное увеличение просроченной задолженности — на 13,5%. Сумма просроченных платежей на 1 июля составила 33 млрд рублей.

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