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Рубль остается в оборонительной позиции

Экономика

В ближайшей перспективе доллар может сползти под отметку 67 рублей, заявил эксперт

Рубль остается в оборонительной позиции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 21 августа 2018, 09:18 — REGNUM  По итогам торгов 20 августа доллар немного снизился к рублю, а евро слегка укрепился, отражая ситуацию на международном рынке Форекс. Американская валюта оказалась под давлением по всему спектру рынка, в результате чего пара доллар/рубль обосновалась немногим выше уровня 67 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Рубль остается под воздействием внешнеполитических рисков и даже не находит в себе смелости на лишние телодвижения, даже с учетом растущих цен на нефть и текущего налогового периода в РФ. Но повсеместное ослабление доллара сделало свое дело — российская валюта смогла немного выдохнуть, но о каком-то более существенном восстановлении сейчас речи не идет. И тот факт, что пара евро/рубль продолжила укрепляться, подтверждает, что «россиянин» остается в оборонительной позиции», — пояснил эксперт.

В ближайшей перспективе доллар может еще немного подешеветь к рублю в продолжение коррекции на фоне заявлений Трампа, который разочаровал политику ФРС и сильный доллар, причем уже не первый раз.

«Сегодня, 21 августа, до конца дня американская валюта, скорее всего, будет отыгрывать эти заявления, а затем постепенно начнет переключаться на протокол заседания ФРС США, который заявлен к публикации на 22 августа. Цены на нефть, если продолжат восхождение, окажут рублю дополнительную поддержку. Так, в ближайшей перспективе доллар может сползти под отметку 67 рублей с первичной целью на 66,85 рубля», — считает Ковалев.

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