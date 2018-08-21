Власти Венесуэлы зафиксируют цены на 25 базовых товаров потребления

Каракас, , 08:54 — REGNUM 21 августа правительство Венесуэлы и предприниматели из агропромышленной отрасли подпишут соглашение о фиксации цен на основные потребительские товары. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в прямом эфире в трансляции Facebook Live.

Будут зафиксированы цены на 25 базовых товаров. По словам Мадуро, целью этого соглашения является достижение баланса между ценами на товары потребления, которые были незаконно долларизованы, чтобы венесуэльцы повысили свою покупательную способность.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Венесуэле была осуществлена деноминация валюты боливар. Боливар потерял пять нулей. С сентября в стране вступит в силу новая система зарплат, закрепленная криптовалютой петро.

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