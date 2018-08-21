«Пенсионный фонд РФ может не выдержать финансовой нагрузки»

Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 08:04 — REGNUM Необходимость в проведении пенсионной реформы и в повышении пенсионного возраста назрела по экономическим показателям, в частности, в стране растёт число пенсионеров, а количество работающих граждан сокращается, заявил корреспонденту ИА REGNUM инженер 1-й категории филиала «Газпромнефть-Муравленко» АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» депутат Городской думы города Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) Марат Фазлетдинов.

Доходы Пенсионного фонда РФ (ПФР) не позволяют полностью восполнять потребности фонда, то есть не хватает денег на то, чтобы полностью покрывать потребности пенсионеров. Это может привести к тому, что размер пенсий уменьшится или их вообще могут перестать платить, просто будет нечем.

«Что касается большого срока повышения пенсионного возраста для женщин (на восемь лет), думаю, что этот срок стоит пересмотреть и уменьшить. Люди в целом негативно относятся, никому не нравятся перемены, но предложение правительства РФ правильное и своевременное, и откладывать этот шаг нельзя. Бюджет ПФР может не выдержать финансовой нагрузки», — высказал свое мнение Фазлетдинов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»