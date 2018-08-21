«Предпосылки для изменений в пенсионной системе РФ сложились»

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 07:42 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста не совсем положительное, потому что те женщины, которые, например, планировали уйти на пенсию через четыре теперь, согласно, новой пенсионной реформе уйдут через 12 лет, то есть пенсия отодвигается на достаточно большой срок, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник МУ «Управление по труду и социальной защите населения администрации города Лабытнанги» (Ямало-Ненецкий автономный округ) Ольга Слепцова.

Кроме того, для жителей Крайнего Севера должны быть применены льготы из-за трудных климатических условий. Жить и работать в условиях Крайнего Севера очень сложно и тяжело. Заработная плата практически сравнялась со зарплатами в центральных районах России, северяне уже не получают такие большие зарплаты, как раньше.

«В стране сложились экономические предпосылки для изменений в пенсионной системе: демографическая яма, снижение числа работающих, дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР). Все эти проблемы, конечно, нужно решать, но, может быть, не за счёт повышения пенсионного возраста, а применить какие-то другие методы, найти другие источники финансирования», — высказал свое мнение Слепцова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»