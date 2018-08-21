Арбитраж Якутии признал банкротом банк «Таатта»

Якутск, , 07:36 — REGNUM Якутский банк «Таатта» официально признан банкротом. Такого решение арбитражного суда республики, принятое сегодня, 21 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инстанции.

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Несостоятельным банк признан на заседании арбитража. Конкурсное производство в отношении этой кредитной организации открыто сроком на год. Конкурсным управляющим «Таатты» будет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия банка «Таатта» была отозвана 5 июля в целях предупреждения его банкротства. Однако 24 июля Центробанк РФ всё же обратился в арбитражный суд республики с заявлением о признании этого банка банкротом. Сумму обязательств «Таатты» перед вкладчиками Банк России оценил в 8,2 млрд рублей.

Напомним, по данным прокуратуры Якутии, из кассы московского филиала банка были неправомерно получены (то есть фактически похищены) деньги в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.