Чем недоступнее, тем больше суррогатов: о цене на слабую и крепкую водку

Барнаул, , 07:31 — REGNUM Само по себе уравнение цены на слабую и крепкую водку, которая начала действовать с 20 августа 2018 года в соответствии с приказом Минфина, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых не считает слишком значительным событием. Однако, если оценивать его в совокупности с другими факторами, такими как почти отсутствующий рост доходов граждан, предстоящее увеличение тарифов (в том числе из-за повышения НДС), усугубление безработицы в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста, то депутат сомневается, что в результате повышения цены на водочную продукцию люди снизят её потребление и перейдут на слабоалкогольные напитки.

«Скорее всего, интенсифицируется процесс самогоноварения и возрастёт интерес к иному нелегальному спиртосодержащему изделию. Чем недоступнее легальная водка, тем больше употребление суррогатов. Поэтому оцениваю данное решение исключительно как вредное для наших граждан», — подчеркнула барнаульский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 августа в России начали действовать унифицированные цены на слабую и крепкую водку. Что минимальная розничная цена за 0,5 литра готовой продукции крепостью от 37 до 38 градусов, что водка крепостью от 38 до 39 градусов и выше будет стоит теперь не менее 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

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О том, что повышение цен на фоне снижения общей покупательной способности приведет к расширению рынка фальсификата, а поступление акцизов в бюджет сократится, предупреждал ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

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